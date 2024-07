StoP-Flashmob als Protest gegen Femizide

Um exakt 12.05 Uhr ertönte auf dem Martin-Luther-Platz in Linz ein Pfiff. 13 in „StoP“-Transparente gehüllte Frauen gingen zu Boden, blieben minutenlang reglos liegen. Andere machten mit Plakaten und einem Kreuz darauf aufmerksam, dass es allein heuer in Österreich schon 13 Morde an Frauen gegeben hat.