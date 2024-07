220.000 Besucher bei der Kulturhauptstadt

Raubkunst zieht am meisten

Das höchste Publikumsinteresse verzeichneten bisher die Ausstellungen „Sudhaus – Kunst mit Salz und Wasser“ mit 13.715 Besuchern und die Ausstellungstrilogie „Die Reise der Bilder“ in Linz, Lauffen und Bad Aussee über in Stollen eingelagerte NS-Raubkunst mit 30.000 Besuchern. Weiters kommen u.a. „Simon Schwarz – Verborgen im Fels“ in Altausee oder das Wirtshauslabor mit 2950 Gästen gut an.