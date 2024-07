Jetzt fix! WAC krallt sich Mittelfeld-Allrounder

Verstärkung für den WAC! Dejan Zukic läuft in der kommenden Saison für die Lavanttaler in der Bundesliga auf. Der Serbe spielte bis dato nur für Vojvodina Novi Sad und war dort in der abgelaufenen Saison absoluter Stammspieler – stand in 33 von 37 Ligapartien in der Startelf. Gegen Ende avancierte der 23-Jährige sogar zum Kapitän des Teams.