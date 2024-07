Explosion in deutscher Asylunterkunft: Ein Toter

Infolge der Detonation kam es zu einem Vollbrand in zahlreichen Wohncontainern der Unterkunft in Buchholz in der Nordheide. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und bekämpfte die Flammen. Bei dem Toten dürfte es sich um den aufgebrachten Bewohner handeln. Die Identität der Leiche konnte aber noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Zudem erlitt ein Polizist schwerste Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.