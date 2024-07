„Gold-Verleih“ Fuchs kämpft für den Olympia-Sprint

Seine Stimme hört sich noch immer leicht kratzig an, am Montag unterzieht sich Markus Fuchs einem gründlichen Gesundheitscheck. Ein Virus hat Österreichs schnellsten Mann zuletzt seinen zehnten Staatsmeistertitel über 100 Meter gekostet. Dafür flatterte wenige Tage später das Ticket für seine ersten olympischen Spiele in Paris herein. Das gab dem 28-Jährigen wieder neuen Auftrieb.