Eigentum wurde günstiger, dennoch schwer leistbar

Die angespannte Wirtschaftslage in Österreich und halb Europa zeigt am Wiener Wohnmarkt Spuren. Aber nicht überall gleich. Die Schere geht in den unterschiedlichen Bereichen weiter auseinander. Das bestätigt ein neuer Marktbericht zu 2024, diesmal von Engel & Völkers, die auf hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert sind.