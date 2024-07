Niederlande gegen Türkei ab 21 Uhr LIVE

Demiral gesperrt

Die Grauen Wölfe sind mit 18.500 Mitgliedern die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Sie sind nicht verboten, werden aber vom Verfassungsschutz beobachtet. Demiral hatte gesagt, dass er mit der Geste nur ausdrücken wollte, dass er stolz sei, Türke zu sein und keine versteckte Botschaft dahinterstecke. Die Disziplinarkammer der UEFA sperrte Demiral am Freitag jedoch für zwei Spiele. Er habe „Sportereignisse für Kundgebungen nicht-sportlicher Art genutzt und den Fußballsport in Verruf gebracht“, hieß es unter anderem in der Begründung.