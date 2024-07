ÖFB-Boss: „Werde die Begeisterung nie vergessen“

„Krone“: Herr Präsident, wie schaut ihr Fazit dieser EURO aus?

Klaus Mitterdorfer: Auch wenn das Ende für uns alle traurig und enttäuschend ausfiel, so dürfen wir doch auch sehr stolz auf unser Team sein. Wir haben mit großartigen Leistungen viele Menschen im Land, auch solche, die mit Fußball wenig bis gar nichts am Hut haben, mitgerissen. In einer für uns alle nicht einfachen Zeit.