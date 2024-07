Wappen-Wirbel bringt (Bier-)Fass zum Überlaufen

Auch SP-Bürgermeister Günther Albel stellt sich gegen „seinen“ Stadtrat:„Grundsätzlich ist der Vorstoß so absurd, dass er mich fast sprachlos macht. Will Gewerbereferent Pober rückwirkend und künftig mit allen Betrieben so umgehen, die ihr Geschäftsmodell angepasst oder geändert haben? Dieser Umgang mit einem Unternehmen, das derzeit mehr als 100 Mitarbeiter in Villach beschäftigt, schädigt das Ansehen unseres Wirtschaftsstandortes. Mich würde interessieren, wie Pobers Parteifreunde von der Wirtschaftskammer dies sehen“, so Villachs Stadtoberhaupt zur „Krone“.