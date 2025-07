Kein Freiluftderby! KAC verschiebt die Pläne

Schade für die Kärntner Eishockeyfans! In der kommenden Saison wird es nun doch kein Freiluftderby in der ICE-Liga geben. Eigentlich hatte KAC-Boss Oliver Pilloni die Pläne dafür schon im vorigen Winter aus der Schublade geholt – zum dritten Mal hätten sich die Rotjacken und Lokalrivale VSV in der Saison 2025/26 im Wörthersee-Stadion duellieren sollen.