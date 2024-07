Karriere vorbei! Spanier schicken Kroos in Pension

„Er ist ein Freund von mir. Ich habe viel mit ihm gesprochen und er hat mir viele Ratschläge gegeben. Er ist von grundlegender Bedeutung für Deutschland und für Real Madrid. Hoffen wir, Toni am Freitag in den Ruhestand zu schicken“, hatte Spaniens Joselu vor dem EM-Kracher posaunt. Und so kam es dann auch …