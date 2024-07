Erbitterter Kampf gegen Raser und Verkehrslärm

Der Kampf um Lärmschutz und Raser in Enzelsdorf scheint sich zu lohnen: „Seitdem die ,Krone ’ vor Ort war, weht nun ein frischer Wind. Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache“, zeigt sich Anrainer Florian Husel erfreut. Erst vergangene Woche konnte die Polizei einen Raser stoppen, der nicht weniger als 192 km/h am Tacho hatte. Der Schein ist naturgemäß weg.