Amüsant: Kärntner mögen sich selbst am liebsten

Am beliebtesten ist Salzburg, das mit 84 Prozent Zustimmung den ersten Platz im Fremdranking einnimmt, dicht gefolgt von der Steiermark (83 Prozent). „Die Sympathie für die Salzburger ist von drei Kernelementen getragen: Die Stadt Salzburg gilt weltweit als Kulturmarke, die Landesteile selbst als Tourismusmarke. Und Sport-Begeisterte schätzen Salzburg für ihre Wintersportler sowie die Welt-Marke Red Bull“, so Bachmayer. Tatsächlich mögen sich die Salzburger auch selbst am liebsten, mit 97 Prozent sind sie das Bundesland mit dem höchsten Selbstliebe-Wert.