Pkw landete im Bachbett: Wer war der Unfalllenker?

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Osttirol. Im Gemeindegebiet von Lavant kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und krachte in ein Bachbett. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fehlte vom Lenker jede Spur. Zwei potenzielle Fahrer wurden ausgeforscht. Beide waren betrunken.