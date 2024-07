Ehemalige Musikschule wurde Raub der Flammen

Großeinsatz in der Nacht zum Donnerstag in Vöcklabruck (OÖ): Die alte Musikschule stand in Flammen! Feuer schlug aus dem Dach, als die Einsatzkräfte ankamen, für die Feuerwehrleute bestand beim Betreten Lebensgefahr, weil die Bausubstanz zu schlecht war.