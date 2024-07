Janko: „Das haben sich die Jungs nicht verdient“

Wer spielt in der Spitze?

Man könne optimistisch in die Zukunft blicken, sagte Janko, der bei den Spielen gegen die Niederlande und die Türkei vor Ort war. Eine Problemzone ortet der Ex-Legionär jedoch „ganz vorne“, also im Angriffszentrum. „Wenn Marko (Arnautovic; Anm.) aufhören wird, wird uns seine Qualität sehr fehlen“, betonte der ehemalige Teamkapitän. Derzeit seien Arnautovic und Michael Gregoritsch eine Klasse für sich. „Das sind halt unsere Besten, die Qualität der anderen reicht nicht an die beiden heran.“