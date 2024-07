Hier im Video: Das sagt Ralf Rangnick zum EM-Aus

Der Erfolgslauf von Österreichs Nationalteam bei der EM in Deutschland ist im Achtelfinale jäh zu Ende gegangen. Die favorisierte ÖFB-Auswahl musste sich der Türkei am Dienstagabend in Leipzig nach frühem Rückstand mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Was Ralf Rangnick anschließend bei der Pressekonferenz zu sagen hatte, das sehen und hören Sie oben im Video!