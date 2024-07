Fettner als Footballer: Sie nannten ihn Kampfgelse

Raiders Tirol gegen Vienna Vikings. Das ist der ewige Football-Schlager. In TV-Experten Daniel Fettner schlagen beim ELF-Duell am Samstag zwei Herzen in der Brust. Einerseits trug er viele Jahre den Vikings-Dress, andererseits fühlt sich der Bruder von Skisprung-Star Manuel Fettner als Halb-Tiroler.