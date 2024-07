Ganoven-Duo bei Einbruch in Tiroler Kirche gestört

Zwei Einbrecher trieben am Dienstagabend im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ihr Unwesen: Eine unbekannte Zeugin schlug via Notruf Alarm und gab an, dass zwei junge Männer über ein Fenster in das versperrte Gotteshaus eindringen wollten. Letztlich ergriff das Duo die Flucht – ein Verdächtiger konnte von der Polizei gefasst werden.