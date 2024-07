Hungriger Kampfhund gegen Gerichtsvollzieher

Hungriger Hund und Sprengstoff als Drohung

Das Resultat in diesem Fall: Der angeklagte sechsfache Vater, stellte ein blutiges Szenario in Aussicht. Er werde seinen Kampfhund drei Tage vor dem Räumungstermin nicht füttern und ihn dann frei laufen lassen, wenn der Gerichtsvollzieher in seine Räumlichkeiten kommt.