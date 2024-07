Rennen um ältesten EM-Torschützen spannend wie nie

Damit bleibt Luka Modric der Oldie der EM-Historie. Der Kroate hatte mit seinem Treffer gegen Italien erst am Montag vor einer Woche die bisherige Bestmarke von Ivica Vastic übertroffen. Der ÖFB-Stürmer war bei seinem Treffer gegen Polen bei der Heim-EM 2008, 38 Jahre und 257 Tage alt. Modric am Montag 38 Jahre und 289 Tage. Ronaldo könnte die Bestmarke also noch einmal übertrumpfen, so er am 5. Juli im Viertelfinale gegen Frankreich endlich sein erstes Tor bei dieser EURO erzielt.