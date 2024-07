Ronaldo: Erst Tränen-Drama, dann Aufstiegs-Triumph

Es war in Minute 105: Es gibt Elfmeter für Portugal. Ronaldo, der zuvor etliche Chancen ausgelassen hatte, übernimmt Verantwortung. Der fünffache Weltfußballer tritt an, knallt die Kugel in die rechte Ecke. Doch Slowenen-Keeper Jan Oblak hält sensationell – und Ronaldo versinkt in Tränen.