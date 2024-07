Cristiano Ronaldo: „Das ist mir selten passiert!“

Diogo Costa (Portugal-Tormann und „Player of the Match“): „Das sind die großen Momente im Fußball. Ich bin so glücklich, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte. Das war wahrscheinlich das beste Spiel meines Lebens. Ich habe mich darauf fokussiert, was ich zu tun hatte. Ich habe auf mein Bauchgefühl vertraut.“

Zum verschossenen Ronaldo-Elfmeter: „Wir alle machen Fehler. Was zählt, ist was wir als Team machen.“