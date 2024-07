Wie „König Fußball“ auch in der Politik mitregiert

Es war ein in mehrerlei Hinsicht bemerkenswertes Interview, das FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ORF-Moderator Armin Wolf in der ZIB2 gegeben hat. „Auch ich freue mich über den Gruppensieg unserer Nationalmannschaft. Ich verstehe aber nicht, warum der Bundes- und der Vizekanzler dann in der Teamkabine auftauchen und dort das Bier austrinken, aber keinen Ministerrat zustande bringen“, erklärte der wortgewandte blaue General live im ORF.