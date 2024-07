Bieber hat eine ganz schlechte Beauty-Angewohnheit

„Kann sie einfach nicht in Ruhe lassen“

„Ich kann einen Pickel einfach nicht in Ruhe lassen,“ gab Hailey zu. „Deshalb verwende ich Pickelpflaster. Wenn ein Pickel süß abgedeckt ist, sage ich mir: ,Okay, okay, okay.‘ Und es hilft wirklich, dass er schneller abheilt.“ Hailey teilte eine Anekdote von einer Pyjamaparty mit ihrer besten Freundin: „Ich fragte sie: ,Hast du auch mal einen Pickel und drückst daran herum?‘ Sie antwortete: ,Nein, ich fasse meine Haut nie an.‘ Ich war schockiert! Sie ist so diszipliniert, das sollte ich mir auch zu Herzen nehmen!“