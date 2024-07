Kaffeehaus-Gast in Bochum mit Säure übergossen

Ein gemütlicher Sonntagnachmittag in einem Café in der deutschen Stadt Bochum fand ein jähes Ende, als plötzlich ein Mann einen Gast mit einer säurehaltigen Flüssigkeit übergoss. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, auch andere Personen – darunter Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr – sollen in Kontakt mit der Substanz gekommen sein.