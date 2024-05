Mann bei Säureangriff an Haustür schwer verletzt

Der 31-Jährige wurde bei der Attacke, die sich bereits am Montag ereignete, aber erst am Freitag öffentlich wurde, insbesondere im Bereich der Augen so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik nach München gebracht wurde. Der Unbekannte hatte laut Polizei eine Sturmhaube auf und flüchtete in eine unbekannte Richtung.