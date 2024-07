Lebensretter zogen Frau (29) aus dem Fluss

Die drückende Hitze am Wochenende wäre einer jungen Frau in Traisen im Bezirk Lilienfeld beinahe zum Verhängnis geworden. Denn als die 29-Jährige gemeinsam mit einem neunjährigen Mädchen Abkühlung in der Traisen suchte, wurden beide plötzlich von einer starken Strömung erfasst und in Richtung einer Wehr abgetrieben.