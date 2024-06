Gmundener (36) stürzte am Untersberg tödlich ab

Tödlich verletzt

Doch bereits bei der ersten Schlüsselstelle stürzte er aus ungeklärter Ursache in eine steile Felsrinne ab. Der Kletterer wurde dabei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb und vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen werden musste. Seine geschockte Lebensgefährtin musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.