Alle Angeklagten im Finanzskandal freigesprochen!

Spitzenpolitiker, Milliardäre, Waffenhändler, Sportstars und Kriminelle wurde nach umfassenden Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ und anderer Medien vorgeworfen, in Geschäfte mit Briefkastenfirmen in mehreren Steueroasen der Welt verwickelt zu sein. Der Enthüller des NSA-Skandals, Edward Snowden, sprach damals auf Twitter (heute X, Anm.) gar vom „größten Leck in der Geschichte des Datenjournalismus“.