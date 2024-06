Harte Strafen bei fehlendem Integrationswillen

Gewalttätige Übergriffe in Freibädern, bei Volksfesten oder an Schulen: Nun geht Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in die Offensive. Sie fordert in Schulen härtere Strafen gegen integrationsunwillige Eltern. Das sei auch ein Hebel zur Senkung von Übergriffen. Und sie sieht das als Pflichtaufgabe“ für die nächste Bundesregierung.