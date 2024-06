Nutzfahrzeug-Multi steigt bei Innviertlern ein

Knalleffekt in der Nutzfahrzeuge-Welt: Die deutsche Krone-Gruppe, zuletzt mit einem Jahresumsatz von 3,2 Milliarden Euro, steigt bei Spezialfahrzeugehersteller Schwarzmüller ein. Bei den Innviertlern hatte es in letzter Zeit einige Umstrukturierungen gegeben, nun wird ein Partner an Bord geholt.