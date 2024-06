Paragleiterin kracht in Innsbruck gegen Hausdach

Schwerverletzte mit Rettung in Klinik

Die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen. „Eine Bewohnerin des Hauses, die durch den Aufprall auf den Unfall aufmerksam wurde, setzte umgehend die Rettungskette in Gang“, so die Ermittler weiter. Nach der Erstversorgung wurde die Schwerverletzte in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.