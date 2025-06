Danso über „verrückteste Saison“ seiner Karriere

Kevin Dansos Glücksgefühl nach dem Triumph in der Fußball-Europa-League mit Tottenham hält nach wie vor an. Der Verteidiger avancierte vor knapp zwei Wochen durch den Finalsieg über Manchester United zum ersten österreichischen Gewinner des zweitwichtigsten Europacup-Bewerbs, von den Eindrücken danach zeigte sich Danso auch noch am Dienstag im ÖFB-Teamcamp in Seefeld, wo sich die Auswahl auf die WM-Quali-Partien gegen Rumänien und San Marino vorbereitet, überwältigt. „Ich habe es nicht direkt realisiert, gleich nach dem Spiel war es wie ein Traum. Erst zwei Tage später ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich Europacupsieger bin“, erzählte der 26-Jährige. An diesem Tag stieg Tottenhams Siegesparade vor über 200.000 enthusiasmierten Anhängern. „Wenn man nicht selbst in London ist, nimmt man das gar nicht so wahr, was wir für eine Fanbase haben. Von außerhalb denkt man, in Nord-London gibt es mehr Arsenal-Fans, aber meiner Meinung nach gibt es mehr Tottenham-Fans“, sagte Danso.