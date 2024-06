Neue Anlaufstelle für junge Menschen in Not

Bisher gab es in Niederösterreich eine einzige Notschlafstelle für junge Menschen in der Landeshauptstadt – mit dem Einzugsgebiet St. Pölten, Lilienfeld, Scheibbs und Tulln. Die nächste Einrichtung liegt in Wien, im Burgenland gibt es gar keine Notschlafstelle. „Es existieren viele verschiedene Gründe, weshalb ein junger Mensch plötzlich keinen Schlafplatz mehr hat. Die neue Jugendnotschlafstelle bietet in Krisensituationen nun einen geschützten Raum“, so Soziallandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig anlässlich der Eröffnungsfeier der Jugendnotschlafstelle BruNo in Bruck an der Leitha.