Gardasee so voll wie seit 47 Jahren nicht mehr

Schlechtes Wetter hält an

Der Start in die Sommersaison hat bisher jedoch viele Touristikerinnen und Touristiker in der Gegend enttäuscht. Zahlreiche Urlaubende flüchteten vor dem Dauerregen und verkürzten ihren Aufenthalt. Die Strände sind derzeit leer, die Strandbadbetreiber bangen um ihre Einkünfte.