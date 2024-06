Autolenker rammt E-Scooter-Fahrerin

Am Montagabend gegen 17.15 Uhr lenkte ein 41-jähriger Mann seinen Wagen in Feldkirch auf der L190 in Richtung Innenstadt. Auf Höhe einer Tankstelle bog der Lenker rechts ab. Dabei übersah der Mann offenbar eine 31-jährige E-Scooter-Lenkerin, die zur selben Zeit auf dem Radfahrstreifen in dieselbe Richtung fuhr.