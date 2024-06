„Für Grüne gilt der Rechtsstaat nicht mehr“

Zuvor hatten sowohl Vizekanzler Werner Kogler als auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler Kritik am Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt geübt und die Unabhängigkeit der Behörde infrage gestellt. Wie berichtet, beruft sich die Kanzlerpartei bei ihrer Amtsmissbrauchs-Anzeige gegen Gewessler auf Gutachten ebendieses Verfassungsdienstes. Als sich die Grünen-Ministerin am Montag in Brüssel für das EU-Renaturierungsgesetz gestimmt hatte, setzte sich Gewessler aus Sicht der ÖVP über das Recht hinweg.