Wenn die Seifenfabrik zu einer „Traumfabrik“ wird

Wie soll Österreichs EURO-Traum platzen, wenn die „Krone“ in der Grazer Seifenfabrik alles für Österreich mobilisiert? In der „Fanzone on tour“ ging’s für Hunderte Daumendrücker beim Public Viewing dank angenehmer Klimatisierung von Eventpartner „TIQA“ cool in den heißen zweiten EM-Spieltag für Rot-Weiß-Rot gegen Polen – und spätestens beim 2:1 durch Christoph Baumgartner mutierte die Seifenfabrik zur Traumfabrik. Da wackelten in den Gemäuern die Wände. Mittendrin im kollektiven rot-weiß-roten Jubel, etwa beim finalen Elfer von Marko Arnautovic, rissen auch „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann, Sturm-Legende Mario Haas oder GAK-Leitwolf Michael Liendl die Hände in die Höhe.