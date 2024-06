Eine junge Familie hat gewonnen und doch verloren

Vom Firmenchef abgezockt

Aber von Anfang an: Das Paar beauftragte eine Firma, ihr Passivhaus zu bauen. Sie entschieden sich für ein Baukastensystem, wollten möglichst viel selbst machen, damit es nicht ganz so teuer käme. Der Firmeninhaber bekam Geld überwiesen, um Baumaterialien zu bestellen. Nach vielem Hin und Her kam etwas – allerdings nicht das Bestellte. Nach geraumer Zeit und vielen Telefonaten mit dem Firmenchef, fragte Benjamin Umathum selbst bei der Firma nach – und erfuhr, dass diese nichts von der Anzahlung erhalten hatte – und somit nicht mit der Produktion begonnen hatte.