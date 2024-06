Besuch in der Haubenküche macht Gusto auf mehr

Für das Leben lernen – das haben sich viele Schule in Niederösterreich als Motto an die Fahnen geheftet. Im Mostviertel wird dieses Credo derzeit auf besonders gschmackige Art umgesetzt. Denn in Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaftskammer und dem Verein BEN für Berufs- und Nachwuchsförderung bekamen nun zwei Schüler der Neuen Mittelschule Krummbussbaum Einblicke in die Gastronomie.