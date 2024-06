I Am From Austria | Gewessler: Keine Klimakleberin

I Am From Austria. Man fühlt sich wie im Stadion, beim „Krone“-Public Viewing. Zum Beginn des vorentscheidenden EURO-Spieles Österreich gegen Polen bleiben die heimischen Fans noch zurückhaltend. Wer weiß, ob das gut ausgeht… Und dann köpfelt Gernot Trauner in der 9. Minute das 1:0 gegen Polen. Es entlädt sich Jubel, als wären wir im Stadion in Berlin. Dann wird es haarig für die Österreich-Fans, der Spielfluss reißt, der Ausgleich folgt. Mit Kopfzerbrechen geht nicht nur die Mannschaft in die Pause, auch die Fans bleiben in großer Sorge. Der Bier-Konsum – er schwächelt. Bis die große Erlösung in der 66. Minute eingeleitet wird. 2:1, wenig später folgt schon das 3:1. Egal ob in Berlin, in Wien, in Graz und wo überall die „Krone“ sonst noch mit ihren Lesern das Spiel verfolgt: Jubel, Schlachtgesänge, „Oh wie ist das schön“. Und zum Schluss, nachdem Österreich wirklich 3:1 gewinnt, singen alle „I Am From Austria!“. Ein Sieg, der uns gut tut. Hoffentlich macht uns dieses Nationalteam noch mehr Freude, wir können sie gut gebrauchen.