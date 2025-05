„Gina“ auf gefährlicher Tour durch die Innenstadt

„Entweder sie war verängstigt oder sie wollte spielen. Jedenfalls dauerten unsere Fangversuche mehr als eine Stunde an, bis wir sie endlich in Gewahrsam nehmen konnten“, schildert ein Floriani die „Jagd“ durch die Innenstadt. „Gina“ wurde zur Polizei gebracht, dort wurde ihr Chip ausgelesen und ihr Besitzer verständigt, der die Hundedame glücklich in die Arme nehmen konnte. Sie war beim Fischen vom Stausee Ottenstein mehrere Kilometer bis zu ihrer „Bummeltour“ in Zwettl ausgebüxt.