Wiener Schutzgeld-Bande ++ Donauinselfest startet

Am Wiener Landesgericht ist am Freitag der Prozess gegen eine jugendliche Gang zu Ende gegangen, die im September 2023 wegen Schutzgelderpressungen und weiteren Straftaten angeklagt war. Und: Am heutigen Freitag startet das Donauinselfest! Das sind unter anderem die Themen bei den News am 21. Juni, mit Moderatorin Stefana Madjarov.