Auch in Graz: Klimaaktivist tritt Haftstrafe an

Anfang Juni mussten bereits fünf Mitglieder der sogenannten Letzten Generation in Haft – nun hat es auch einen steirischen Aktivisten erwischt. Student Simon Marcher trat in Graz eine mindestens dreitägige Ersatzhaft an. Seine Geldstrafen belaufen sich laut Letzter Generation auf stolze 13.000 Euro bzw. rund 300 Tage Ersatzhaft (noch nicht rechtskräftig).