Wir feiern die unabhängigen Privatbrauereien

Von 17. bis 19. April laden heimische Privatbrauereien zum größten Unabhängigkeitstag seit Bestehen ein und öffnen ihre Türen für Einblicke, besondere Verkostungen und persönliche Begegnungen. Das Jubiläum markiert fünf Jahre Engagement für Vielfalt und Herkunft und mit etwas Glück gibt es für Sie tolle Partyfässer von Ottakringer zu gewinnen.
Was als Zusammenschluss einiger weniger heimischer Betriebe begann, ist heute eine Bewegung quer durch alle Bundesländer: Dutzende unabhängige Brauereien stehen für regionale Wurzeln, eigene Handschrift und nachvollziehbare Herkunft. Ihr gemeinsames Ziel: Vielfalt im Bierglas sichtbar machen und sich klar von internationalen Konzernen unterscheiden.
Kernstück dieser Initiative ist ein gut erkennbares Herkunftssiegel auf Flaschen und Dosen. Es zeigt, wo das Bier gebraut wird und von wem der Betrieb geführt wird. Damit erhalten Konsumentinnen und Konsumenten eine Orientierungshilfe, wenn sie bewusst zu heimischen Produkten greifen wollen.
Ein Wochenende für Begegnung und Genuss
Zum Jubiläum öffnen zahlreiche Brauereien an einem ganzen Wochenende ihre Türen. Besucherinnen und Besucher können bei Führungen einen Blick in Sudhaus, Lagerkeller und Abfüllung werfen, neue Sorten kennenlernen und mit Brauerinnen und Brauern ins Gespräch kommen. Dazu kommen Verkostungen, kulinarische Angebote, Musik und Programmpunkte im Freien, die die frühlingshafte Stimmung unterstreichen. Die Veranstalter betonen, dass es vielen Gästen wichtig ist, welche Betriebe hinter ihrem Lieblingsbier stehen. Der Unabhängigkeitstag soll genau dieses Bewusstsein stärken – und zeigen, wie vielfältig Österreichs Bierkultur abseits der großen Marken ist.
Mitmachen und gewinnen
Anlässlich des Jubiläumstags der Österrreichischen Privatbrauerein verlost die „Krone“ eines von 5 Partyfässern von der Kultbiermarke Ottakringer. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 27.03, 09:00 Uhr.