Wir feiern die unabhängigen Privatbrauereien

Ein Wochenende für Begegnung und Genuss

Zum Jubiläum öffnen zahlreiche Brauereien an einem ganzen Wochenende ihre Türen. Besucherinnen und Besucher können bei Führungen einen Blick in Sudhaus, Lagerkeller und Abfüllung werfen, neue Sorten kennenlernen und mit Brauerinnen und Brauern ins Gespräch kommen. Dazu kommen Verkostungen, kulinarische Angebote, Musik und Programmpunkte im Freien, die die frühlingshafte Stimmung unterstreichen. Die Veranstalter betonen, dass es vielen Gästen wichtig ist, welche Betriebe hinter ihrem Lieblingsbier stehen. Der Unabhängigkeitstag soll genau dieses Bewusstsein stärken – und zeigen, wie vielfältig Österreichs Bierkultur abseits der großen Marken ist.