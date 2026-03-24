Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Wir feiern die unabhängigen Privatbrauereien

Gewinnspiele
24.03.2026 06:00
(Bild: Frastanz_uneingeschraenkt)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Von 17. bis 19. April laden heimische Privatbrauereien zum größten Unabhängigkeitstag seit Bestehen ein und öffnen ihre Türen für Einblicke, besondere Verkostungen und persönliche Begegnungen. Das Jubiläum markiert fünf Jahre Engagement für Vielfalt und Herkunft und mit etwas Glück gibt es für Sie tolle Partyfässer von Ottakringer zu gewinnen. 

Was als Zusammenschluss einiger weniger heimischer Betriebe begann, ist heute eine Bewegung quer durch alle Bundesländer: Dutzende unabhängige Brauereien stehen für regionale Wurzeln, eigene Handschrift und nachvollziehbare Herkunft. Ihr gemeinsames Ziel: Vielfalt im Bierglas sichtbar machen und sich klar von internationalen Konzernen unterscheiden.

Kernstück dieser Initiative ist ein gut erkennbares Herkunftssiegel auf Flaschen und Dosen. Es zeigt, wo das Bier gebraut wird und von wem der Betrieb geführt wird. Damit erhalten Konsumentinnen und Konsumenten eine Orientierungshilfe, wenn sie bewusst zu heimischen Produkten greifen wollen.

Das Logo der Österreichischen Privatbrauerein versichert Ihnen, dass Ihr Bier zu 100 % aus ...
Das Logo der Österreichischen Privatbrauerein versichert Ihnen, dass Ihr Bier zu 100 % aus österreichischen Klein-und Mittelbetrieben stammt.(Bild: Privatbrauerein Österreich)

Ein Wochenende für Begegnung und Genuss
 Zum Jubiläum öffnen zahlreiche Brauereien an einem ganzen Wochenende ihre Türen. Besucherinnen und Besucher können bei Führungen einen Blick in Sudhaus, Lagerkeller und Abfüllung werfen, neue Sorten kennenlernen und mit Brauerinnen und Brauern ins Gespräch kommen. Dazu kommen Verkostungen, kulinarische Angebote, Musik und Programmpunkte im Freien, die die frühlingshafte Stimmung unterstreichen. Die Veranstalter betonen, dass es vielen Gästen wichtig ist, welche Betriebe hinter ihrem Lieblingsbier stehen. Der Unabhängigkeitstag soll genau dieses Bewusstsein stärken – und zeigen, wie vielfältig Österreichs Bierkultur abseits der großen Marken ist.

(Bild: Frastanzer)

Mitmachen und gewinnen
Anlässlich des Jubiläumstags der Österrreichischen Privatbrauerein verlost die „Krone“ eines von 5 Partyfässern von der Kultbiermarke Ottakringer. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 27.03, 09:00 Uhr. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
24.03.2026 06:00
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
124.816 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
103.366 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
87.871 mal gelesen
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
2343 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1891 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf