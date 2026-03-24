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Hitzige Wortgefechte

Lokalpolitische Posse um „picksiasse“ Stromkosten

Niederösterreich
24.03.2026 06:30
Hans Stefan Hintner in seinem Schoko-Geschäft
Hans Stefan Hintner in seinem Schoko-Geschäft(Bild: Karin Bittermann)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Alte politische Ressentiments wollen gepflegt werden – auch wenn es nur um eine Lappalie geht. Die Stromkosten für das Schoko-Geschäft des Mödlinger Ex-Stadtchefs führten zu überaus hitzigen Wortgefechten in sozialen Medien.

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Auf einer (politischen) Wellenlänge waren Hans Stefan Hintner, einstmals ÖVP-Bürgermeister im niederösterreichischen Mödling, und Stephan Schimanowa, Vertreter des linken Flügels der örtlichen SPÖ, ja nie. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Offensichtlich wurde das bei einem kuriosen Streit um Stromkosten, den die beiden in den sozialen Medien ausfochten.

Schoko-Laden im Rathaus
Nach dem Abgang aus der Politik erfüllte sich Hintner einen Traum – einen Süßigkeitenladen. In einem 13-Quadratmeter-Lokal im historischen Rathaus – früher als Trafik, später als Lagerraum genutzt – führt er seither das Schoko-Geschäft „Picksiass“.

Hintner zahlt Miete – doch bei den Stromkosten gehen die Meinungen auseinander. Zähler gibt’s für das Kammerl nämlich keinen.

In Mödlings historischem Rathaus ist das Schoko-Geschäft untergebracht.
In Mödlings historischem Rathaus ist das Schoko-Geschäft untergebracht.(Bild: Stadtgemeinde Mödling/Bernhard Garaus)

Uneinigkeit über Pauschale
Als die Stadtregierung von Schwarz-Rot auf Rot-Grün wechselte, rückte auch Hintners süßes Hobby in den Fokus. Der Altbürgermeister spricht von einer „Strompauschale“, die er an die Stadt entrichte. Doch das Rathaus ist dafür gar nicht zuständig. Städtische Immobilien verwaltet nämlich „Mödling Wohnen“, dort will man von einer Pauschale nichts wissen.

Und das alte Rathaus ist an den Standesamtsverband vermietet – Hintner ist also quasi Untermieter.

Zitat Icon

Ein Subzähler wird montiert. Die Stromrechnung zahlt Hintner künftig an den Standesamtsverband.

Andreas Holzmann von „Mödling Wohnen“

Zähler wird installiert
Andreas Holzmann, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von „Mödling Wohnen“, zieht jetzt einen Schlussstrich unter die Causa: „Ein Subzähler wird montiert. Die Stromrechnung zahlt Hintner künftig an den Standesamtsverband.“ Bis wann sich die Kosten für den Zähler amortisieren werden, ist freilich nicht bekannt ...

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