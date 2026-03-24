Lokalpolitische Posse um „picksiasse“ Stromkosten

Uneinigkeit über Pauschale

Als die Stadtregierung von Schwarz-Rot auf Rot-Grün wechselte, rückte auch Hintners süßes Hobby in den Fokus. Der Altbürgermeister spricht von einer „Strompauschale“, die er an die Stadt entrichte. Doch das Rathaus ist dafür gar nicht zuständig. Städtische Immobilien verwaltet nämlich „Mödling Wohnen“, dort will man von einer Pauschale nichts wissen.