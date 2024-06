Pegel steigen: Tirol rüstet sich für Hochwasser

Der Pegelstand des Inn lag am Freitag in den frühen Morgenstunden bereits bei HW5 – der Wert für ein statistisch fünfjährliches Hochwasser. „In den Nachmittagsstunden ist aufgrund einer Unwetterwarnung unter anderem für den Zentralraum Innsbruck gebietsweise mit schweren Sturm- bis Orkanböen sowie Starkregen zu rechnen. Ein Anstieg des Pegelstandes auf HW30 ist möglich“, warnte die Stadt in einer Aussendung.