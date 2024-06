Freitag wird turbulent, zweithöchste Warnung

Gebietsweise sind großer Hagel und schwere Sturm- bis Orkanböen sowie Starkregen möglich. Bereits am Donnerstagabend kann es zudem in ganz Tirol zu Gewittern mit unwetterartigen Begleiterscheinungen kommen. Lokal sind schwere Sturmböen, größerer Hagel und Starkregen nicht ausgeschlossen. So heftig wie am Freitag sollten die Unwetter aber nicht wüten.