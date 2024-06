15-jähriger mit Mopedauto fuhr Radler (16) nieder

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Donnerstagabend in OÖ: Ein 16-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Michaelnbach-Stauff Landesstraße in Richtung Waizenkirchen unterwegs, als er von einem 15-Jährigen im Mopedauto übersehen und niedergestoßen wurde. Der Radler erlitt schwere Verletzungen.